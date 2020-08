Verónica Llinás se suma a "Sex": "Yo soy muy pacata aunque no parezca"

Cada experiencia de "Sex Virtual" tiene un invitado especial y en la séptima, que se llevará a cabo del jueves 13 al sábado 15 de Agosto, la elegida por José María Muscari es la gran actriz: Verónca Llinás.

"Siempre quise trabajar con Verónica porque me parece una de las mejores actrices argentinas, hace años lo venimos intentando y los proyectos no coincidían. Lo bueno de esta cuarentena es que también permite concretar deseos y que Llinás se sume a SEX es un lujo, creo que su humor será algo muy diferente en la experiencia", afirmó el director quien además se muestra feliz por el éxito de la propuesta desde que comenzó en mayo de manera virtual.

Verónica al principio se mostró escéptica con la convocatoria pero la curiosidad pudo más: "me llama "locomotora" Muscari y me propone estar en Sex y lo primero que le digo es no. Yo soy muy pacata aunque no parezca y me parecía que no tenía nada que hacer ahí, pero me sobrevino una gran curiosidad de ver qué es, qué hacen y quién sería y qué haría yo en Sex, así que acepté".

En esta experiencia el público podrá disfrutar del arte de Diego Ramos, Gloria Carrá, Noelia Marzol, Felipe Colombo, Adabel Guerrero, Agustín "Cachete" Sierra, Militta Bora, Tucu Lopez, Srta. Bimbo, el sexólogo Patricio Gómez Di Leva, el actor porno Cristian Sam, Ana Devin, La chica de Fuego, Facundo Quiros, Fernando Goncalves Lema, Jesi Videla, Melody Luz, Pau Renne, Nacho Saraceni, Uriel Sambrán, Max D'amico y Nacho Gonatta quienes actúan y generan contenido privado, visual, sensorial y artístico enfocado 100% en el sexo.

Sex Virtual dura 3 días y en ese período el público, que puede comprar el pase desde cualquier lugar del mundo, recibe estímulos durante todo el día a través de contenido generado previamente o en vivo por diferentes plataformas digitales privadas como Instagram, Twitter, Telegram, Zoom y Whatsapp (red especial para público VIP).

La creación virtual de Muscari y Mati Napp no tiene un horario fijo ni un horario determinado, la experiencia es mucho más que eso.

La próxima edición comenzará el jueves 13 de Agosto. Los accesos se pueden adquirir en www.alternativateatral.com

