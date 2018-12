Vero Lozano, sacadísima en vivo por el caso Rodrigo Eguillor: "Nos chupa la..."

Rodrigo Eguillor, el hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, fue detenido esta tarde por la Justicia, sospechado de haber abusado a una chica de 22 años en su casa de San Telmo. , el hijo de la fiscal, fue detenido esta tarde por la Justicia, sospechado de haber abusado a una chica de 22 años en su casa de

Esta tarde, mientras en "Cortá por Lozano" se trataba el tema y la hermana de la denunciante estaba del otro lado del teléfono, la conductora del programa explotó en vivo con un fuerte exabrupto mientras la hermana del acusado

"Había una cantidad de causas. La denuncia la hizo tu hermana y ustedes están cursando un proceso judicial. Tienen que llegar los medios. Él igual va con todo, fue contra nuestra productora, amenaza. A nosotros nos chupa la conch... Así te lo digo", arrancó.

"Perdónenme si me tienen que sancionar. Porque no podemos tolerar estos tipos que son la mierda misma. No podemos tolerar más, Eguillor, como te llames", siguió.

"Nos matan, nos asesinan y nos prenden fuego. Creés que porque me invitaste a comer un pancho tengo que tener sexo con vos. No, mi amor. No quiero, no me gustás. Lo peor es que muchas chicas le ponen 'potro, violame'. ¿Estamos todos locos? ¡Es una locura!", concluyó.

