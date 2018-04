Vero Lozano a Pampita: "¿Te imaginás cuidando a la bebita de Benjamín Vicuña?"

Pampita visitó Cortá por Lozano y se sometió al cuestionario de la conductora. En el marco de la promoción de su programa,visitóy se sometió al cuestionario de la conductora.

Luego de hablar de temas del corazón, momento en el que Pampita aseguró que pese a los episodios de infidelidad de sus ex parejas, también se sintió muy amada, la modelo aseguró que suele llevarse muy bien con sus ex. En ese momento, mencionó a Benjamín Vicuña.

"Con el padre de mis hijos compartimos la crianza, no había más opción que poner lo mejor de las dos partes para tener una buena relación. Los chicos necesitan eso", dijo Pampita, quien salió bien parada de la terrible pregunta que Verónica Lozano le tendría preparada a continuación.

"¿Te imaginás cuidando a la bebita?", arrojó la animadora, quien luego de sorprender a su invitada, amenizó la consulta: "Hay parejas muy modernas. Yo tengo una amiga, Mili, que le deja la nena al otro. Yo no me vería, pero no sé", le dijo, para suavizar.

Pero Pampita no se achicó: "Más allá de ese caso en particular, me parece que a los chicos hay que cuidarles su inocencia. Los problemas de los grandes no tienen nada que ver con los problemas de los chicos. Yo soy muy respetuosa de mis hijos y muy respetuosa de todo lo que tenga que ver con ellos. Así que de mi parte, siempre voy a tener la mejor voluntad". ¡Tremendo!

