Vero Lozano habló sobre la ida de Nicole de su programa: "No tuvo ganas de quedarse porque..."

Verónica Lozano se iba a tomar unas vacaciones y al frente de su programa, "Cortá por Lozano" (Telefe), iba a quedar Jimena Barón, enseguida se disparó la polémica. Cuando se anunció quese iba a tomar unas vacaciones y al frente de su programa,iba a quedarenseguida se disparó la polémica.





Nicole Neumann, había puesto el grito en el cielo ya que al parecer quería ocupar ese lugar y no responderle a alguien que no era parte del equipo. Es que una de las panelistas del ciclo de ese momento,había puesto el grito en el cielo ya que al parecer quería ocupar ese lugar y no responderle a alguien que no era parte del equipo.





"Me llegaron rumores de que no había mucha buena onda con mi reemplazo de la señora Verónica Lozano, lo cual sería muy extraño porque acá mismo en este estudio yo le hice gancho con mi ex novio', señaló Barón ante la ausencia de la rubia.

nicole neumann jimena baron corta por lozano veronica lozano.jpg







PrimiciasYa.com, Vero habló pro primera vez sobre lo sucedido con la modelo: "Lo que pasó con Nicole es una pena, se fue porque no tuvo ganas de quedarse ya que Jimena iba a ser la conductora del programa. Fue realmente eso lo que pasó, fue una decisión personal. Y tampoco uno como productor puede darle la chance de salir y entrar del programa cuando quiera. Tiene que ser parejo para todos". Lo cierto es que Nicole fue desvinculada del programa. En diálogo conhabló pro primera vez sobre lo sucedido con la modelo:





Con respecto a cómo vio el reemplazo de Jimena, indicó: "Estaba hermosa, el rating estaba muy bien. Me puso muy contenta por cómo le fue. No me puse para nada celosa que hiciera un gran rating, al contrario. Ella tuvo muy buenas críticas, era su primera vez como conductora en un programa que dura dos horas y media con actualidad muy fuerte, lo hizo muy bien".

Jimena Barón







Por otro lado, se refirió al éxito del programa: "Estoy muy contenta por cómo le está yendo al programa. Ya estamos en la tercera temporada, y fue todo un desafío la primera, la segunda también por el cambio de horario y ahora la tercera siento que estamos ya instalados y me gusta esa hora que es muy competititva".





Por último, al ser consultada sobre si este año entrevistará a Susana Giménez, nota que quedó pendiente del 2018, dijo: "A mí me encantaría que este año se dé la entrevista con Susana. Yo hago lo que ella quiera, vamos a la casa, le llevamos los perros... La seguimos esperando, no perdemos la esperanza nosotros".





¡Mirá la entrevista completa con Vero Lozano!

Embed Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino