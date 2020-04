Vero Lozano sobre la frase de Nicole: “Cuando alguien no piensa como ella, se saca un poco de quicio”

En medio del confinamiento obligatorio en la Argentina por la expansión del coronavirus declarado como pandemia por la OMS, Nicole Neumann dio una polémica nota a la revista Caras.

Con un barbijo y meditando, sorprendió con sus declaraciones: "Si no comiéramos animales, no habría pandemia", remarcó la modelo y panelista. En ese sentido, Nicole puso sobre la mesa -una vez más,- la corriente del veganismo como herramienta de lucha.

Y lejos de pasar desapercibida, generó una polémica esperada por Neumann, por más que sus seguidores de las redes sociales están acostumbrados a leer este tipo de ideas en relación a la pandemia.

En dialogó con PrimiciasYa.com en un live de Instagram, Vero Lozano opinó sobre las declaraciones que hizo su excompañera de programa.

Al ser consultada sobre la frase de Nicole, la conductora de "Cortá por Lozano" (Telefe), señaló: "Qué se yo, no me parece que sea eso. Dentro de la corriente del veganismo, del vegetarianismo… ven en esto el mal uso o el destrato que hacemos con el planeta, es cierto pero no sólo hablando de animales. No sé si es tan lineal".

"Lo que pasa que Niki es muy practicante y está plantada en un lugar así, es lo que ella piensa. A mí no me parece mal y lo respeto. Yo amo a los animales y me gusta comer carne, pero si también tuviera una vaca y la llamo Margarita y me encariño, me daría cosa matarla. Igual a mí no me gusta cuando alguien que profesa una cuestión y quiere imponérsela al otro desde un lugar como si fuese Talibán", remarco Vero.

"Igual Niki es como su ADN y le gusta plantarse en un lugar y sostener eso, lo mismo con estar en contra de la ley del aborto. Tiene esa postura de que cuando el otro no piensa lo mismo que ella, se saca un poco de quicio. Pero también forma parte del personaje que ella ha construido para crear repercusión. Está bien y es lo que ella piensa", finalizó Lozano de manera picante.