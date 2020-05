Vero Lozano explicó los motivos por los que dejó de fumar porro en la cuarentena

Vero Lozano como siempre no tiene problemas de hablar sobre cualquier tema. En una entrevista con el ciclo “Últimos cartuchos”. le reveló a Miguel Granados cómo se lleva con encierro, el consumo de bebidas alcohólicas y otros 'gustitos' en esta cuarentena.

"¿Cómo te soles llevar en vacaciones o a la noche con un vinito, un churringui, música de noche?", preguntó el conductor y profundizó: "¿Te gusta toda esa movida?".

Lejos de querer escapar por una tangente, la conductora de “Cortá por Lozano”, Telefe respondió sin pelos en la lengua: "Sí, me gusta esa onda, me gusta la música. En cuarentena le estoy entrando al whisky pero viernes y sábados nomás, no durante la semana, sino parezco una vieja loca con el coso de whisky ahí y no es linda imagen para Antonia", afirmó sobre su hija junto a Corcho Rodríguez.

"Al Corcho también le gusta, toma un whisky o vinito pero es más de los viernes", aseguró sobre la intimidad de la pareja. En cuanto a sobre la sustancias para remató reflexiva: "En cuanto al churro, no le estoy dando, le he dado, pero el encierro el olor, es una cuestión que cuando hay hijos no me da, no lo tengo muy resuelto. O sea 10 años tiene Antonia, no es que va a decir prendió un sahumerio mamá".

