Vero Lozano desmintió separación de Corcho Rodríguez y manifestó su furia con Noticias

El último domingo, la revista Noticias publicó una nota titulada "¿Vero corta por lo sano?", jugando con el título de su programa para indicar "rumores de divorcio" con Jorge "Corcho" Rodríguez.





"Son días turbulentos para Verónica Lozano (47). Desde que el nombre de su marido Jorge "Corcho" Rodríguez volvió a aparecer más asociado a los escándalos judiciales, la conductora de "Cortá por Lozano" (Telefe) no para de tener disgustos. Como refrendaron a NOTICIAS cuatro fuentes cercanas a la pareja, las tensiones externas afectaron la convivencia, que habría alcanzado su punto crítico. Allegados a Lozano incluso avizoran que el matrimonio podría estar llegando a su fin: 'Se estarían por separar', confirman", publicó el mencionado medio. publicó el mencionado medio.





Y luego se agrega: "Están mal. No debe ser fácil sobrellevar esto. Y ella está estresada y muy angustiada", cuentan a NOTICIAS un allegado a la pareja que hace hincapié en que Lozano, a pesar de mostrarse fuerte y de no hacer ningún tipo de mención sobre el tema en su programa de Telefe, puertas adentro está muy preocupada. "Está súper afectada. Sería inteligente divorciarse. Él es mafia. Es un ser muy oscuro", comenta otra persona que conoció a "Corcho" de cerca. Mientras que un amigo de ella admite: "Está evadiendo el tema. Pero las cosas no están bien entre ellos".

Corcho 1







Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa.com, la conductora de Telefe afirmó que sigue en pareja con el empresario y además descargó su bronca con la revista por difundir una falsa información.





"Me llama la periodista (Mariela Blanco), me pregunta y le contesto amablemente y escribió cualquier cosa, para el ojete. Entonces después le dije, no me consultes más si después vas a escribir lo que quieras. Si confía en su fuente, que no me pregunte y listo. Periodistas berretas", señaló Lozano.





Luego afirmó: "Ellos hablan y sostienen cosas que no son, no estoy separada y estamos re juntos con Jorge. No laburan profesionalmente y si ellos quiere seguir con eso, que sigan".