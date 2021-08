Los verdaderos motivos de la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Se peleaban por todo"

En "LAM", Yanina Latorre reveló los motivos que llevaron a que China Suárez y Benjamín Vicuña terminen su relación de pareja, tras cinco años y medio de amor y dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

"No se terminó el amor. No hay terceras personas en discordias. Él es muy celoso. A ella le chupa un hue... lo que él haga. No es celosa. Es una mujer muy libre, en el buen sentido de la palabra. No es pesada. Y, otro tema, es que tienen edades muy diferentes", comenzó diciendo la panelista.

Y agregó: "Vicuña es estructura, orden, todo perfecto. Es más del estilo de Pampita, pero se enamoró de esta mujer. Se estaban matando, en sentido figurativo lo digo. Discutían todo el tiempo, se peleaban por todo y no llegaron a un acuerdo. Porque él tiene una manera de vivir estructurada, que es respetable".

Luego, Yanina contó que Benjamín Vicuña fue quien le puso punto final a la pareja con China Suárez: "Él tomó la decisión de separarse. Ahora está todo bien, están en paz, no se odian, pero se estaban matando. La convivencia era el problema… Para él vivir con la China era un quilombo".

Por su parte, Pía Shaw puso en escena el trabajo: "Tienen agendas que no son compatibles con la familia. No están encontrando la manera de verse y de poder estar".

