El verdadero motivo por el que Ivana Nadal abandonó “Bendita”

Antes que termine febrero, Ivana Nadal dejó su lugar como panelista de Bendita, El Nueve. El abandono del trabajo sorprendió a muchos e Ivana dejó en claro que no fue por pelearse con ninguno de sus compañeros.

La morocha de 29 años incluso agradeció la experiencia desde sus redes: "Muchas gracias a todos por acompañarme este tiempito en Bendita. Fue un placer haber podido conectar con ustedes a través de la pantalla de un programa que me encanta".

"Por otros compromisos no voy a poder seguir, pero espero se hayan divertido igual que yo! Nos estamos viendo por acá siempre", escribió Ivana.

Pero sus seguidores se quedaron inquietos y poco conformes con la respuesta, entonces uno le escribió sin vueltas: “Decime si vas a volver a Bendita, por favor. Si no, no me cuelgo más en la tele esperándote!”.

Entonces, Ivana decidió explicar la verdad: “No me sentía cómoda opinando sobre los demás”, dijo despejando todas las dudas.

