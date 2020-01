La verdad de lo que pasó con Farro: sufrió un desmayo, pero las funciones de "Veinte millones" no se suspendieron

La pelea entre Sol Pérez y Mónica Farro se convirtió en el escándalo del verano y, tras una nueva jornada de acusaciones cruzadas, la vedette uruguaya se descompensó anoche en pleno escenario mientras se realizaba la primera función de "Veinte Millones", la obra que encabeza Carmen Barbieri.

El episodio sucedió cuando Farro ingresó a escena para jugar un ida y vuelta con Pérez, pero no pudo hacerlo, informó Lío Pecoraro desde sus redes.

Según pudo verificar este portal con la prensa del espectáculo, la rubia empezó temblar y terminó desplomándose, ante la sorpresa de todos sus compañeros y el público, que no terminaba de entender si lo que acababa de ocurrir era real o parte de su actuación.

"No me siento bien y esto no está en el libreto", arrojó Farro. Y las dudas se disiparon cuando, de repente, se cerró el telón. A los pocos minutos, arribó al lugar una ambulancia y el equipo médico logró compensar a la actriz, mientras Carmen daba las explicaciones a la gente que había ido al teatro.

Mientras Farro era atendida por los médicos, Sebastián Almada, actor y director de la obra, decidió finalizar la función sin Mónica y ni tampoco con la actriz suplente. Él y el resto del elenco resolvieron la historia sin problema alguno.

Ya recuperada, a uruguaya pudo después realizar la segunda función con normalidad aunque se sentía sensible por todo lo que viene sucediendo en estos días por su pelea con Sol.

Recordemos que todo comenzó el viernes pasado cuando trascendió una discusión que las dos tuvieron en camarines. Ante los rumores, ellas, lejos de poner paños fríos, estuvieron en todos los ciclos televisivos dando sus versiones sobre los motivos de su enemistad.