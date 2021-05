La verdad de la gran pelea: Por qué se distanciaron Ernestina Pais y Ronnie Arias

Ronnie Arias hizo renacer una viejo enfrentamiento con Ernestina Pais. El conductor aseguró que se alejó de la televisión después de pasar por una pésima experiencia al aire con su colega en Mañanas Informales. "Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más la tele por la presión y la situación de estar en un programa donde lo que se me decía era: ’Vos hablá de moda, que es lo único que podés hablar'", sostuvo.

En Intrusos pasaron un informe con escenas que se veían al aire en el ciclo que creó Jorge Guinzburg, en las cuales se podía evidenciar que no tenían un buen vínculo. "Si ella me quería enseñar, no me hubiera callado al aire. Me hubiera dejado que me embarre. No me dejaba meter bocadillo", había dicho en el pasado el periodista, en referencia al trato con su ex compañera.

En otro fragmento del aire de Mañanas Informales, se observa que están debatiendo sobre un tema de actualidad, y Ronnie Arias le tira una indirecta a su colega. El conductor se acerca a Ernestina País y le dice: "¿Qué pasa cuando alguien es jodido?".

Según contaron en Intrusos, la tensión entre ellos era insostenible. El enfrentamiento se hizo tan grande que el ciclo terminó y, esa mala experiencia, lo obligó al periodista a tener que alejarse de la TV.

Al parecer, los celos profesionales de Ernestina Pais con Ronnie Arias habrían motivado la pelea entre ellos. "No me dio el lugar que Jorge había pensando que me merecía en ese show", sentenció el conductor. "Yo nunca hubiera sugerido su nombre como reemplazo de Jorge", remarcó, en tanto, Ernestina.