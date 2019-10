La verdad detrás de la renuncia: Griselda Siciliani dejó "ShowMatch" por culpa de Martín Baclini

Griselda Siciliani sorprendió con su renuncia al "Súper bailando 2019". La actriz anunció el lunes que haría la presentación de la gala y luego renunciaría, a partir de allí se barajaron muchas hipótesis de los motivos: ego, otro trabajo en España, no se bancaba que las esperas en las galas, no quería ir a duelo con Flor Torrente o no le gustaba las devoluciones del jurado. Pero la ex de Adrian Suar rompió el silencio y no dudó en explicar el motivo por el cual tomó tan abrupta medida que deja además a su compañero, Nicolás Villalba, sin trabajo y un sueño sin cumplir.

“Decido irme por motivos muy íntimos y muy importantes para mí, y porque mi libertad es mi mayor tesoro. Además vienen proyectos hermosos que pronto les compartiré”, explicó la actriz en sus redes y afirmó que seguirá acompañando al sueño que representaba de la Asociación Santa Micaela, de Las Tinajas, Santiago del Estero.

Sin embargo, había algo más fuerte detrás de tamaña decisión que se animó a contar en una entrevista con Teleshow. Griselda reveló que es cierto que tiene un importante proyecto laboral en España pero esos no se pisaban entre sí, su verdadero motivo era moral. A la intérprete no le gustó nada que el ciclo pusiera el foco en la pelea mediática entre Cinthia Fernández, Martín Baclini y Luciana Salazar. “No me sentía bien viendo a un hombre hablando de una mujer de manera despectiva", dijo haciendo referencia a la desafortunada frase del empresario sobre la intimidad sexual con Cinthia.

"Siento que tengo que ser responsable con lo que pregono y mi límite fue estar sentada ahí viendo gente que se peleaba y eso se transformara en una parte muy importante del programa. Mi problema no es con las chicas que se peleaban. Cinthia y Luciana se pueden pelear y no está mal que sientan que se deben pelear por un hombre. Lo que está mal es que la televisión decida iluminar la riña en vez de iluminar cualquier otra cosa”, explicó Sicilini al portal de Infobae.