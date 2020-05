No la puede ni ver: Flor Torrente y su comentario sin filtro sobre Calu Rivero

En medio de la pandemia por coronavirus que terminó confinádonos en un aislamiento obligatorio para evitar más contagios, los famosos optaron no perder vigencia haciendo vivos desde sus redes sociales.

En esta oportunidad, Flor Torrente habló con Santiago Talledo por Instagram y reveló que aún tiene rencor con Calu "Dignity" Rivero, ya que tras separarse de Joaquín Vitola ella tuvo un romance con el músico.

Ellas no eran amigas íntimas pero tenían buena onda. Luego de que la hija de Araceli González estuviera dos años de novia con Vitola se separaron en 2018 y al poco tiempo Calu confirmó el noviazgo con el músico en una revista. Las cosas fueron algo confusas ya que entre una relación y la otra hubo poco tiempo y se cree que Calu le habría robado el novio.

“No quiero entrar en esa, no es que me cagó el novio, eso arranca mucho antes, a mí nadie me cagó nada", dijo Flor y Talledo le preguntó si el rumor era que efectivamente Calu le había robado a su novio, entonces respondió: "Sí, porque ella después se puso de novia con mi ex novio Joaquín. Esto fue hace dos años".

Luego, Talledo confesó un dato que hizo estallar y que Flor respondiera sin filtro. " ¡Tengo un cuadro de Dignity en mi casa! Es Calu con su perra (...). ¿Sabés cómo lo permuto?", contó el actor y afirmó que no sabe cómo terminó eso ahí. "¡Hacelo asado, bebé! ", le pidió la morocha.

