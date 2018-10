Ventura vs. Pergolini:" Yo me preocuparía más por preguntarle de dónde nace la idea de Vorterix"

Ayer, Mario Pergolini se enteró que Pampita fue designada por el canal Net Tv para ser la conductora de los Premios Martín Fierro de Radio.

Lo hizo mientras leía un tuit que publicó el colega Pablo Montagna y, desde la cuenta de su radio, Vorterix, contestó con ironía:

"Ya no es la primera vez que me viene a mojar la oreja. Yo me preocuparía más por preguntarle de dónde nace la idea de Vorterix. Hay muchos temas que él podría tocar y él elude y evita", dijo.





Y agregó: "Pampita tiene discurso, profesionalidad y una buena popularidad para conducir los Martín Fierro. ¿Para qué se sube a las pelotas del Martín Fierro?".





Y finalizó: "Si hace años decías que el no te importa el Martín Fierro, no te metas más con el premio, hace tu Vorterix y listo. Es él el que me vino a buscar".