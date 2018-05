Ventura habló del enojo de Mirtha: "Formaba parte de la terna y dije que no estaba en competencia"

Luis Ventura le comentaba a este medio: "Nuestra idea es distinguir a una persona con la trayectoria de Mirtha, para que sea la embajadora del premio y sacarla de la competencia. Sería el Martín Fierro de Brillante". El año pasado,le comentaba a este medio: "





Este hecho generó que Mirtha no pueda ser ternada a Mejor conductora para la entrega de los Martín Fierro de este año, que se realizará el 3 de junio.





"Agradezco el gesto, pero aún no lo aprobé. Me resisto, no me parece adecuado. Me negué y espero que no lo haga. No corresponde, es como ridículo", le dijo la diva a Telebajocero.





Twitter: Además, Nacho Viale , su nieto y productor, escribió este mensaje en

Embed Las desinformaciones que se escuchan. Aclaró una vez más. Llamado del que no participe, @LuisVenturaSoy le contó a @mirthalegrand en el 2017 que recibiría el Martín fierro de brillante y que y no participaría más. De que pacto me hablan? En todo paso pregunten en @aptra_ok — Nacho Viale (@nachoviale) 9 de mayo de 2018

PrimiciasYa habló con Ventura al respecto y remarcó: "Mirtha está dolida porque dicen que se tiene que jubilar y es todo lo contrario. Ella misma aceptó salir de competencia, pero que iba a seguir yendo. Inventan un conflicto donde no lo hay".





"Están diciendo boludeces. Está totalmente desinformado el medio que publica declaraciones de Mirtha. Es una historia que viene del mismo lugar de quienes dijeron que iba a eliminar los premios de radio y no salieron a pedir disculpas", amplió.





Para cerrar, enfatizó: "Veo que es una movida para boicotear el premio y la gran fiesta de la industria. Son los mismos de siempre. Mirtha formaba parte de la terna y yo dije que no estaba en competencia, que no podía ser votada".