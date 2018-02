Cariño y respeto es lo que a simple vista se aprecia en la relación que entre sí mantienen desde hace años Marcelo Polino y Luis Ventura.

Será por eso que en la tarde del jueves, en Infama, el ex Intruso manifestó su deseo de que fuera su colega, quien en un futuro tomara la posta de la presidencia de APTRA, entidad que actualmente depende del hincha de Lanús.

En este marco, Primiciasya.com se comunicó con Marcelo Polino para saber su opinión acerca de las declaraciones de Ventura

"Me pareció un halago la propuesta de Luis", arrancó a contar Polino. Y siguió: "No fue nada planeado; me sorprendió al aire. Me pareció lindo que me lo dijera".

"Fue ese momento televisivo, nada más. No tuve ninguna charla ni antes ni después de ese comentario. Me siento muy halagado", concluyó Polino, quien luego destacó la excelente labor de Luis Ventura en APTRA.

