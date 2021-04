Vecinos denuncian con fotos a la ex de un famoso cantante por tener sexo en el ascensor

Una serie de fotos de Verónica Monti, ex de Sergio Denis, llegó a la redacción del portal Primiciasya.com.

La ex del cantante fue denunciada por un grupo de vecinos que dejó trascender una secuencia de fotos de la periodista con quien es o era su pareja, Diego Montero.

La realidad es que Verónica Monti se sacó unas fotos en el ascensor del edificio donde vive con este hombre y sus vecinos la hicieron llegar al mencionado portal porque aseguran que lo han hecho en más de una oportunidad y molestan a todos.

"Yo salgo hace once meses con él, me separé el 17 de enero. Ese día me dice 'andate' y me deja con las valijas en la vereda. Compartíamos el alquiler y yo le daba plata. El IFE que cobré se lo di a él y lo poco que ganaba se lo daba para el alquiler", comenzó Verónica con su relato.

Y siguió: "Al principio parecía todo muy lindo, buena onda con los nenes y me trataba bien. Pero después empezó a cambiar, es un tipo de 50 años y sin hijos, y de ese príncipe encantando que conocí pasó a ser un monstruo con violencia psicológica a niveles horribles, humillantes, denigrantes... Por suerte nunca pasó a agresiones físicas, pero sí una sola vez. Hubo un empujón y yo siempre grité para que algún vecino esté alerta. Además me fue infiel miles de veces y se las perdoné. Todo se fue poniendo peor e iba dando vuelta las cosas, y uno ya no sabe si hizo bien o mal. Te termina haciendo muy mal a la cabeza todo esto".

Monti remarcó además tener miedo pos sus hijos Salvador de 7 y Franca de 5 años: "A mí me da miedo su conducta. Me encuentro a un mes de la separación con una persona horrible y con temor a que se me vuelva aparecer en cualquier esquina y cagarme a trompadas o lo que sea. Me da miedo por mis hijos y por mí".

Lo que no se conoce con precisión es si las fotos son actuales y Verónica se reconcilió con este hombre o bien son de archivo.