Una de las vayainas aseguró que Moria Casán tiene nuevo novio: "Tiene un enganche con..."

Después de varios años de trabajar como actriz, Carolina Papaleo sorprendió hace poco más de un año en el rol de panelista en "Incorrectas", el ciclo que conduce Moria Casán en América TV.

Y conoce tanto a la diva, que hasta sabe cómo se encuentra en el plano sentimental. En diálogo con "Falta de respeto", el ciclo que conduce Fernando Prensa por radio Conexión abierta, la actriz reveló que Moria tiene nuevo novio.

"Moria dice que tiene un enganche intelectual con un señor, que no pasa nada pero la verdad no le creo, lo nombra todo el tiempo", comenzó diciendo.

Luego detalló: "Para mí que hay algo más que un enganche de cabeza y esta de novia aunque lo niegue".

Hace un tiempo, Casán había contado en una nota con revista Gente que "Nunca estoy sola. Tengo amigos con los que la paso bien. Yo cuando estoy sola tengo poliamigos, polifriends".

Al ser consultada sobre si los hombres que tuvo en su vida la hicieron sufrir mucho, dijo: "No permito que nadie me haga sufrir. Cuando veo que puedo empezar a padecerlo, elaboro el duelo sola y corto. No permití ni siquiera que mis padres ni nadie me hicieran sufrir".

