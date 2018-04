Vanina Gramuglia se defiende: "Con Nacho damos talleres, nada que ver con una secta"

"Ellos hace bastante tiempo están involucrados en el circuito de organizaciones coercitivas "Sectas" New Age. La que primero se involucro fue Vanina, la cual decía estar conectada con los ángeles y ser una intermediaria con poderes místicos de sanación, videncia e iluminación", denunció Salum. Y siguió: "Le cobraba a las personas por utilizar dichos 'dones' prometiendo solucionar problemas de todo tipo. Luego, junto con Nacho, montaron con una agencia de turismo viajes 'espirituales' a destinos catalogados de energéticos, donde realizaban rituales mágicos".

pablo-salum-herrero-gramuglia.jpg

Pudimos conseguir la otra campana y hablamos con Gramuglia, que detalló: "No tenía idea de lo que dice Salum y para ser sincera, no me importa mucho. Damos talleres espirituales a distancia, nada que ver con una secta ni nada de eso. Trabajamos para el exterior con música y meditación. La gente se inscribe y le mandamos audios".

"Nacho canta mantras y yo guío la meditación. El resto de lo que dice es una fantasía, no conozco a esta persona ni nos conoce. No sabe de nuestro trabajo. Lo hacemos con mucho amor, así lo recibe la gente. No tenemos TV, no nos enteramos de nada".

Vanina cerró: "Nos mudamos a un lugar con naturaleza, venimos a Capital Federal una vez por semana. Solamente usamos la computadora con un cable para ver Netflix, es nuestro único contacto televisivo. Lo que sí uso es el Instagram y el Facebook, son herramientas de trabajo. Desde ahí, compartimos recetas saludables". cerró:









viene hace años intentando promulgar laEn esta oportunidad,fue entrevistado para que nos cuente lo que piensa del proyecto espiritual que tiene la ex(estuvo en 2007 en el certamen) y, ex de