Vanesa Carnevale: "No le voy a pedir disculpas a Rocío Oliva por algo que dije y es verdad"

La ex del Chino Maradona habló este jueves en el ciclo de América de su conflicto legal con la ex novia de Diego Maradona. El video.

Vanesa Carnevale, ex del Chino Maradona, se refirió al conflicto legal que la enfrenta con Rocío Oliva.

Fue luego de que ella contó de un supuesto episodio violento en una escalera entre Rocío y Diego Maradona cuando eran pareja.

"Lo dije y fue algo verdadero por eso me parece que no tengo que pedir disculpas por algo que pasó. Hay mucha gente que lo sabe y calla", explicó Vanesa este jueves en "Intrusos", América.

"Yo lo vi con el brazo hinchado y con un coso negro. No me arrepiento de lo que conté y no voy a pedir perdón. En la mediación la tuve en frente por zoom. No le voy a pedir disculpas", agregó segura.

Y sobre esto, comentó: "Mi ex suegra debe tener sus intereses. Hubo cosas feas que pasaron, ¿nadie hizo nada?".

"Tenemos una cuota alimentaria de 9 mil pesos", acotó sobre su situación con su ex pareja.