Vanesa Carbone relató el acoso que sufrió en un shopping: "Pienso en comprarme un gas pimienta"

"No tenía cara de estar en su sano juicio. Por un momento pensé que era mi imaginación. El problema podía ser la salida de un lugar así. Uno no sabe qué clase de persona es el otro. Yo estaba sola... Quería confirmar si lo que sospechaba era así. Empecé a caminar hacia atrás en vez de seguir la ruta normal. Esto fue en planta baja. El señor seguía yendo atrás mío y era raro".

Vanesa continuó: "Estaba tratando de eludirlo a ver cuál era su actitud y seguía ahí permanentemente. Entré a un local y esperé a que se vaya. Después de 15 minutos siguiéndome, lo empecé a filmar por cualquier cosa que suceda. Me freno, agarro el teléfono y simula que él también agarra el teléfono. Busqué a un guardia de seguridad y le mostré el video. Me preguntó qué quería hacer".





"Le dije que quería que termine de perseguirme. Me acompañó a un local y avisó a sus compañeros. Estaba terminando de ver ropa, me doy vuelta y este señor estaba parado en la puerta del local. Detrás de él, estaban los hombres de seguridad. Empezaron a llamar a los oficiales de la Policía y confirmaron que me estaba siguiendo. Lo interceptaron y le dijeron que se retire del local", siguió contando la madre de Malú.





Y afirmó: "Me preguntaron si quería hacer la denuncia y les dije que no podía demorarme mucho. El oficial me dijo que actuaba así por las últimas reformas correspondientes al acoso callejero. Para los que preguntan si es real, digo que tengo una bebé recién nacida y no tengo tiempo de inventar situaciones. Sería bueno que se dejara de cuestionar la veracidad de los relatos de las mujeres y empezar a actuar, como lo hicieron el martes los hombres de seguridad".





"En el shopping no iba a pasar nada, pero no sabés si salís y te abusa, o te roba. Una mujer no tiene que esperar a que la violen para decirlo. Llegamos a ese punto y no funciona así. La prevención es lo mejor y fue bien aplicada. Gracias a que registré el rostro de esta persona, me llegaron mensajes de estudiantes de la facultad que reconocieron a la persona y dicen que a ellas también les sucedió en Palermo. Es un momento de mierda realmente. Siempre trato de cuidarme y no exponerme. Estuve pensando en tener un gas pimienta", cerró la conductora.