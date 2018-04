Vanesa Carbone culminó con las carreras de crimonóloga y criminalista luego de dar el examen final.





El último tramo de la carrera lo cursó embarazada. Ya con su hija Malú, de seis meses, la panelista de "Noticiero central", Canal 26, dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com sobre este importante logro.





vanesa carbone.jpg



"Me siento realizada por completo en cada aspecto de mi vida. Estos últimos años fueron más que intensos, cambié de profesión rotundamente. Hace 4 años que mi vida pasa por el noticiero como comunicadora. Había trabajado en programas de espectáculos, pero trabajar en un noticiero es algo muy distinto por la crudeza e impacto del día a día de la información", comentó Vanesa.





"Luego me casé, fuí mamá hace tan sólo 6 meses y ahora me recibí de criminóloga y criminalista. Es mi segunda carrera universitaria. La primera fue abogacía, que la abandoné al finalizar cuarto año. Cursé abogacía para poder ser criminóloga, antes era obligatorio. Hace unos años que ya no y no dudé en hacerla", añadió.



"Ahora sólo falta que en 120 días llegue el título para colgarlo. El último tramo no fue fácil, me tocó cursar embarazada y rendir a poco de tener a Malú con el cansancio que significa un bebé recién nacido pero gracias a la ayuda de mi marido fue posible todo".





Y cerró: "Pienso ejercer mi profesión en un futuro no muy lejano, pero Malú es muy bebe aún y me necesita, así que mi prioridad es mi familia lo otro viene sólo. lo mas probable es a haga una especialización ahora. Quiero descansar un poco y después ir por la especialización".