Valeria Mazza pidió por la vuelta a clases: "Decir que la escuela es un lugar de contagio, no va más"

Desde Punta del Este, Valeria Mazza se mostró preocupada por el aumento de casos de coronavirus en Argentina y opinó sobre el regreso de los chicos a las clases.

“Decir que la escuela es un lugar de contagio, cuando los chicos están en las plazas, en las playas, en las fiestas, clubes... ¡no va más! Tienen que volver", pidió en una nota con Pablo Vilouta en "Intratables".

Además, la mamá de Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína aseguró que el coronavirus expuso que, aunque las clases por Zoom fueron una salida temporal efectiva, no todos los chicos tienen la posibilidad de conectarse.

"Lo que pasa es que también la pandemia ha puesto sobre la mesa la desigualdad que hay. Entonces hablábamos de la conectividad o de la situación edilicia. El tema es ver con la situación que tenemos, cómo nos organizamos para que los chicos vayan a la escuela”, indicó.

Luego, comparó las medidas que impuso Uruguay en cuanto al coronavirus: “La gente se cuida. Ellos estuvieron todo el año abiertos. Ahora están muy preocupados. Al revés que nosotros, que estuvimos todo el año encerrados y ahora hemos perdido el respeto por la enfermedad, por todo… Esto no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos. No se si es cansancio, que la gente piensa que no va a ser tan dramático… Yo sigo con un poco de miedo. No me gustaría contagiarme”.

Por último, Valeria Mazza no descartó la posibilidad de vacunarse: "Si mi médico me dice ‘vacunate’, me vacunaré”.

