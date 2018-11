Valeria Mazza defendió a su esposo tras la pregunta de Mirtha de la semana pasada que lo dejó como "machista"

Pero, todo se agravó hace una semana cuando fue al programa de Mirtha Legrand y la conductora le hizo una pregunta fuerte en relación a su marido y las exigencias que éste tenía para con ella cuando estuvo embarazada.

"¿Es verdad que te mostraba una foto de antes y te decía 'tenés que volver a ser flaca como esta foto?'", le preguntó la diva. Ella contestó afirmativamente y, entre risas, dijo: "Sí. ¡Maldito, maldito!".

"Me reí porque me parecía simpatiquísimo. Me parece gracioso. Pero después 'Gravier tirano', no es así de ninguna manera", aclaró Valeria.





Y agregó: "He disfrutado terriblemente mis embarazos. He engordado 20 kilos por embarazo. Nunca trabajé embarazada porque los disfruté. Después sí me ponía a trabajar para estar bien y volver a trabajar. Por eso mis hijos se llevan tres años: me tomaba un tiempo para recuperarme y volver a trabajar. Los disfruté un montón y él no me exigió absolutamente nada".