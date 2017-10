Valeria Lynch, sobre su libro: "Muestro realmente quién soy, mi esencia"

Valeria Lynch lanzó el viernes pasado Las historias de mi vida. Esa extraña dama, un libro de la editorial Planeta en el que repasa su carrera y cuenta historias de su vida privada.

"El libro es muy ameno, hace un año que me llamaron de Planeta para hacerlo. Al principio dudé bastante, la verdad no sabía qué podía contar que la gente no sepa, pero después me dí cuenta de que a lo mejor hay historias que nunca conté", señaló Lynch en diálogo con PrimiciasYa.com.

El libro, que según la cantante entró en el ránking de los 50 más vendidos en el país, presenta las historias en forma cronológica, incluyendo anécdotas y sus primeros pasos en la profesión.

"Estoy feliz, porque es una forma de volver a mi esencia. No cuento todo porque no entraba todo, pero ya estamos pensando en un volumen dos y ahí pondré todo lo que me faltó", dijo.

Entre otras cosas, en el libro confiesa que su apellido artístico nació de la mano de Alejandro Romay: "Me pidió un apellido, y buscando en la guía telefónica me gustó Lynch".

Valeria grabó un CD en homenaje al rock nacional, junto con Mariano Martínez, de Ataque 77.

La extraña Dama del Rock, que tendrá temas emblemáticos de los años '70 y '80, va a salir en los primeros días de noviembre y se presentará en el Gran Rex el 24 y 25 de noviembre, detalló la actriz.

