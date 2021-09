Valeria Lynch y Mariano Martínez contaron cómo nació el romance

Invitados el martes a Los Mammones, América, Valeria Lynch y Mariano Martínez hablaron de su historia de amor que comenzó cuando la cantante grabó su versión del éxito Arrancacorazones de Attaque 77 para el disco Extraña dama del rock.

“Me llamó Álvaro Villagra, el dueño del estudio en el que Valeria iba a grabar su disco. Y me dijo: ‘Valeria va a grabar Arrancacorazones’”, comenzó el músico.

"A mí me gustaba ese tema. Yo no había estado con él frente a frente. Cuando lo vi dije: no", recordó luego Valeria sobre aquel momento en 2017 ante la consulta de Jey Mammon sobre cómo nació el romance.

"Llegué al estudio y ella estaba con el pianista, Gastón, sacando tonos", explicó Mariano.

"No hablamos", recordó el líder de la banda de rock. "Después empecé a acompañar a Valeria a sus shows porque era productor", añadió.

"Veía que de afuera me observaba mucho", reconoció Lynch sobre aquellos primeros instantes donde compartían tiempo de trabajo.