¿Valeria Lynch engañó a Cau Bornes con Mariano Martínez de Attaque 77?

Siempre fue muy prudente a la hora de hablar de su nueva relación sentimental. Sin embargo, hace pocas horas, Valeria Lynch contó cómo se inició el romance con Mariano Gabriel Martínez, líder de Attaque 77.

En pleno conflicto legal con su exmarido, Cau Bornes, la cantante dijo que cuando empezaron a sentir cosas ambos estaban en pareja.

LEER TAMBIÉN: Mirtha Legrand se reencontró con su hija y sus nietos tras 7 meses de cuarentena

"Bueno, cuando él empieza a ser mi productor discográfico en 2017", expresó ante la consulta de cómo fue el flechazo.

Y agregó: "La realidad es que arranca con miraditas y cositas... Yo decía que no podía, que no estaba bien por cosas mías y el pensaba lo mismo. Él estaba en pareja y yo también, entonces decíamos que no podía ser... Y nunca hubo nada más que eso: miradas, cosas, alguna palabrita... Llamadas de atención. Pero pasó lo inevitable, el amor es así".

Sobre quién dio el primer paso, Lynch sostuvo: "Creo que fuimos los dos, ya se caía de maduro y dijimo 'bueno...'. Fuimos a comer, charlamos y bueno. Aunque yo puse más reparo... Por la edad. Yo tengo más prejuicios que él".

"Él me hizo ver que nosotros no tenemos edad, que nuestras mentes y corazones estaban parejos y lo demás no importa y tiene razón... Pero bueno, a él le toca la peor parte porque yo soy mayor", sumó ella en otro momento de la entrevista.

LEER TAMBIÉN: Escándalo en la casa de Diego Maradona: El DT echó a todos porque le prohibieron tomar vino