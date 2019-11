Valeria Lynch tras anunciar que se cambia el apellido: "¡Qué revuelo se armó!"

"¡Atención! Querida gente de Twitter, tengo algo para contarles", escribió Valeria Lynch en su perfil de esa red social, cerca de las 2 de la mañana de este martes.

Y luego sorprendió: "Desde hoy, cambio mi nombre a #ValeriaNinch. Se vienen muchas cosas nuevas. #aPuroRock", anunció a sus más de 375 mil seguidores.

Horas más tarde, desde Instagram aclaró: "Uy Que revuelo se armó Para todos los que me preguntan, voy a ampliar Pasé del rock a la balada, de la balada al rock; del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo, etc, etc, etc Cambié tantas cosas! 💪 Por que no cambiar mi nombre? #ValeriaNinch".

El próximo 29 de noviembre Valeria presentará las canciones de su nuevo álbum, “Rompecabezas”, que terminó de grabar recientemente con Sony Music.

En el disco la acompañan Beto Cuevas, Rubén Rada, Fabiana Cantilo, Ale Sergi y Mariano Martínez, de Attaque 77, que también se encargó de los arreglos y de la producción.

