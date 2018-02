Valeria Licciardi: "Mi marca de ropa interior no distingue de géneros"

Valeria Licciardi si bien se hizo conocida en Gran Hermano, era una de las hermanitas que ya venía incursionando en el medio. Escribe, actúa, baila y también tiene su emprendimiento de bombachas especiales para chicas trans. si bien se hizo conocida en G, era una de las hermanitas que ya venía incursionando en el medio. Escribe, actúa, baila y también tiene su emprendimiento de bombachas especiales para chicas trans.





Instagram @soynanasoy eligió al modelo y actor Rodrigo Guirao Diaz. Hablamos con ella sobre esta particular elección. Para su apertura en@soynanasoy eligió al modelo y actorHablamos con ella sobre esta particular elección.





¿Porque un hombre y no una chica trans para promocionar tus bombachas?

Es que Nana es muy amplio. Las personas que eligen esta bombachita no son solo para mujeres trans también hay hombres, drags, transformistas, bailarinas, todo tipo de personas. Es una bombacha que vienen a decirles 'tranquilos, esto no distingue género'.





¿Qué tienen de distinto?

Si bien fue pensada para cuidar, proteger y contener algo que vino con nosotras las mujeres trans, por su material que es spandex permite que pueda adaptarse a distintos cuerpos y distintas funciones. Eso depende mucho de la persona que la adquiere. Mi idea con la marca es poder transmitir muchas otras cosas. No quiero estar colonizada porque a veces siento que las marcas se alejan mucho de lo que pasa realmente. Siempre te dicen cómo deberías ser y qué te tiene que gustar. Te enmarcan y si te salís de ahí sos un anormal. Eso a mucha gente le genera un malestar pero además genera una cultura de belleza hegemónica en la que si no sos de determinada manera te quedás afuera. A mí me interesa colaborar para ampliar más la exploración de los propios cuerpos y la expansión de los límites.





Un poco cuando estuviste en Gran Hermano pudiste plantear alguno de estos temas,

¿sentís que lograste ese objetivo?

Me resulta interesante utilizar los medios para el debate. Ahora justamente está sucediendo con todo el movimiento del "Feminismo" expuesto en la TV donde hay muchas cosas que se confunden. Se mezcla todo y no se termina de entender qué es realmente lo que está cambiando y por qué se está luchando. De todas maneras es algo que recién se empieza mediatizar y cuestionar públicamente. A veces es complicado porque se supone que la TV está para entretener.