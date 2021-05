Valeria Gastaldi contó que recibe señales de su papá: "Hay días que le pido que me ayude con algo y lo hace"

Mientras espera la llegada de su tercer hijo, Valeria Gastaldi contó que decidió llamarlo Marcos en homenaje a su papá, que murió en julio de 2020.

Durante una entrevista con "Implacables", desde Miami, la exBandana también se refirió a las señales que recibe de parte de su familiar y cómo durante el proceso del duelo decidió componer canciones para salir adelante.

“No quedaba otra opción, porque al ser algo que llegó a mi vida tan pegadito a la partida de él era como que tiene que llevar esa magia. Creo que es parte de las señales que me manda. Lo extraño muchísimo”, señaló.

Y luego habló a fondo sobre las señales que recibe de parte de su papá. “A veces pienso que vaya uno a saber a dónde va la gente que muere, pero de repente le pido que me mande una señal y, ya sea por canciones o cosas que eran muy significativas para él, aparecen. Hay días en que le pido que me ayude con algo y lo hace”, aseguró.

“La verdad que es muy difícil adaptarse a que la manera de comunicarte sea a través del corazón pero es algo real. Me había pasado de perder otros seres queridos pero no alguien tan importante, tan presente en mi día a día y que me marcara tanto cómo él”, cerró Valeria Gastaldi.

