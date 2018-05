Valeria, tras el fuerte accidente en "Combate": "Entre tanta mala suerte haber caído con el glúteo fue lo mejor"

"Combate", Canal 9, ponen su físico al límite por la exigencia de algunos de los juegos. Los participantes del programa, ponen su físico al límite por la exigencia de algunos de los juegos.





Lo cierto es que el domingo se vio un fuerte accidente al aire por la cual una de las concursantes debió ser asistida por médicos en una ambulancia.





Valeria Benítez, del equipo verde, protagonizó un duro accidente en vivo al caer de unos cinco metros de altura en medio de uno de los juegos llamado circuito aéreo.





Luego de ser asistida en el estudio, fue retirada del mismo con cuello ortopédico y en ambulancia. Se vivieron momentos de suma preocupación y a la rubia se la notó muy preocupada.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Valeria contó cómo se encuentra tras lo sucedido: "Estoy bien, con el glúteo y la pierna dolorida pero bien. Entre tanta mala suerte haber caído con el glúteo fue lo mejor, el impacto fue sobre un músculo y no directo a un hueso. Este inflamado y moreteado pero calculo que con reposo y los masajes como los recetó el doctor voy a estar en poco tiempo bien".





Y agregó: "Me dieron diez días pero este domingo quedé nominada y el próximo sábado tengo que jugar mi juego de nominación si no lo hago me arriesgo a quedar eliminada del programa. Así que pretendo ver como progresa la recuperación del músculo, si no hay mayores complicaciones voy a poner todo de mi para el sábado ya estar lista para competir".





"Es muy probable que no pueda jugar y que la gente tenga que definir la eliminación a través de mensajes de textos. Quiero quedarme y seguir en Combate", finalizó.