Valeria Degenero aclaró si Flavio Azzaro la drogó, nota que reflotó Pampita en Instagram

Valeria Degenero, ex pareja de Flavio Azzaro, tuvo que salir a aclarar una vieja nota en revista Pronto donde el título aseguraba que el periodista le había dado Rivotril para que se durmiera.

Esa vieja publicación fue la que usó Pampita para retrucarle al periodista de Polémica en el bar, Flavio Azzaro, quien a principios de semana se enfrentó al aire con su esposo, Roberto García Moritán.

"Me estaba yendo a un ensayo, vi que había una pelea entre Flavio Azzaro y Roberto García Moritán pero ni idea. Y una amiga me mandó la captura de Pampita y como yo no entendía dije ´¡qué linda foto!´. Me fui a ensayar y después me empezaron a llamar de todos lados, cuando llegué a mi casa entendí lo que pasaba", aclaró Valeria Degenaro en Intrusos.

Y agregó: "Después me dio un poco de vergüenza porque cuando amplié la foto vi lo que yo decía. Era otro momento de mi vida, yo era muy mediática y no me importaba nada. Hoy estoy con un perfil mucho más bajo. Estoy súper tranquila".

La joven actriz aseguró que estaba muy enojada por la pelea con Azzaro y por eso dijo eso en Intrusos y que esa nota fue levantada por Revista Pronto: "Era otro momento, cuando yo hice esa nota no tuve las críticas que tengo ahora en las redes sociales, nos están matando, y más que nada a Flavio. No es que él me drogó, él no droga chicas ni nada, yo estuve con él porque me gustaba. Estábamos en la casa y comimos fideos con manteca, pasó lo que tenía que pasar y después como yo me duermo tarde y él había trabajado todo el día ahí es que tomé el Rivotril que me dio él".

"Yo estaba muy enojada y recién separada. Por eso dije eso. Fue una nota media en broma. Lo dije porque yo hacía otra vida y en el marco de que esperaba que me lleve a comer y no comer fideos con manteca en su casa. Pero el título lo armó Tartu y de hecho esa nota se hizo cuando yo hablé en Intrusos. Quedaba como que yo era una bomba sexual y que él me dio eso para que me duerma. Pero eso no había pasado", explicó.

Por su parte, declaró que no le cayó bien que Pampita use esa vieja nota para pegarle a Azzaro: "Pampita no me conoce, le pasaron la nota y ella lo hizo sin importarle la chica que estaba ahí, pero no sabía si me estaba perjudicando a mí".