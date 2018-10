Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Valeria Degenaro fue víctima de un hacker que tomó posición de su cuenta de Instagram y le pide dinero a cambio para reactivarla. PrimiciasYa.com se contactó con la modelo quien contó qué le pasó.





"El Instagram es como un medio de vida. Había llegado a tener 160 mil seguidores y más allá de todo lo que había logrado mediante canje de marcas también había logrado hacer posteos por plata. Estaba muy pendiente de mis redes sociales por eso", explicó Valeria. explicó

"Hace poco lo había pasado a figura pública e hice el trámite para verificarlo. Pasó una semana y me llegó un mail de verficación, era un mail exacto de Instagram donde me pedía los datos y yo los puse. Y estaba contenta", agregó.







"Ese día fue un jueves y al otro día quise entrar y me doy cuenta que me pedía la clave, pongo la clave y me salía incorrecta. Cuando miro mi mail me llegaron unos correos escritos en turco rarísimo. Me había cambiado la clave y el mail".





"Traducí los mails y denuncié que me habían hackeado. A la madrugada me escribió el hacker en inglés, diciendo que él era el hacker y que le pague 500 pesos. Me llamó y me seguía escribiendo. Iba a depositarle porque estaba desesperada y después quería 15 mil pesos", fundamentó la morocha.

Y cerró: "No le pagué y ya hice la denuncia. Ahora me quitó el dominio de la cuenta y se quedó con el nombre, no puedo entrar. Eso es mi modo de trabajar, necesito recuperarla por las marcas. Me pasó de pajarita... Pensé que el mail era real y contesté. Ahora me queda esperar que Instagram me devuelva la cuenta".