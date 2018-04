Valeria Bertuccelli contó detalles de su larga historia de amor con Vicentico

Valeria Bertuccelli habló de su relación sentimental de más de dos décadas con habló de su relación sentimental de más de dos décadas con Vicentico y contó cómo hacen para seguir juntos.





"A él le gusta todo lo que hago... Le gusto mucho. Hay un conjunto de cosas. El amor es fundamental. Siento que eso es como una suerte, de verdad, ja, ja. Una vez, Norma Aleandro me dijo que no busque explicación, porque era tan claro como ir nadando en el fondo del océano y con una pulsera de perlas entre en tu mano. Me pasó eso", explicó Valeria en el ciclo "El diario de Mariana".





"Admirar mucho al otro en todo, como persona, como hombre y que te guste lo que el otro hace. Porque a mí también me gusta mucho como artista. Me encanta", argumentó la actriz.





Y destacó sobre el músico: "Tiene una tranquilidad envidiable. Nada lo perturba, y yo soy bastante polvorita. Igual, chocamos, no es que no chocamos. ¿Quién afloja primero? Nos vamos turnando. Creo que no es que terminás transformando al otro, ni que el otro te transforma a vos, ni que cedés. Lo que cedés es que ya no lo vas a transformar, el otro entiende que tampoco te va a transformar, y hay algo con lo que dejás de pelear, y si a esa altura no lo podés dejar de punta a punta como querés, ni yo puedo ser de punta a punta como quiero, ya está".





El video.