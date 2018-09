Valeria Bertuccelli amplió detalles de la pelea con Ricardo Darín: "Hubo un empujón de más"

Justo cuando en lase aprobaba la legalización del aborto (ley que no pudo avanzar por la negativa del Senado),se sentaba en el programa de, en, y revelaba que había sufrido un "destrato" por parte decuando compartieron escenario en la obra "Escenas de la vida conyugal".

Hoy, más tranquila y mucho más consciente de lo que significó contar ese episodio, Valeria siente que todas las notas que brinda van en ese tono. Hace pocas horas brindó una extensa charla con el diario Página 12 donde, quizá sin pensarlo y sin intención de hacerlo, amplió bastante aquel hecho y volvió a instalar el tema.

Según su relato, trabajaba en medio de situaciones muy tensas, "con gritos, puteadas, pésimo clima de trabajo". "Alguna vez escuché decir a alguien en la tele 'ay, pero por unos grititos' y pensaba que naturalizar eso, ese maltrato, es un error enorme. Nadie puede hacer su trabajo entre gritos e insultos", aseguró en una entrevista en Página 12.

"Hicimos muchísimas funciones, pero me ha pasado de estar en una escena muy difícil de hacer, donde yo tenía que caer al piso partida del llanto y a la mitad de eso él estaba al costado del escenario, en bambalinas por supuesto, la única que podía escucharlo era yo, puteando a los gritos. Obviamente eso atenta contra tu trabajo, traté de hacerlo como pude porque pensé que se había caído una luz o algo y cuando terminé y le pregunté qué pasaba me dijo 'es que están tosiendo, te distraen, son unos hijos de puta'", contó Bertuccelli.





Pero todo empeoró cuando Bertuccelli le anunció que abandonaría la obra. En la última escena -según su testimonio- recibió maltrato físico sobre el escenario y no tuvo las disculpas correspondientes por parte de Darín. "Había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho", detalló.

"La verdad es que para mí esto siempre fue complicado de decir porque sucede mil veces actuando que empujes, que te empujen más fuerte, y es parte del trabajo de la actuación dejar el cuerpo más flojo para no lastimarte, es algo delicado pero la lógica indica que si yo te empujo más fuerte de lo normal cuando ya hicimos esa escena mil veces, te pido disculpas enseguida", agregó.

Sobre el apoyo de las actrices a Darín: "Me dolió. Porque aparte ninguna estuvo ahí. Pero más allá de eso no quiero de ninguna manera verlas como enemigas. Entiendo que es como funciona el patriarcado: romper lazos de solidaridad entre las mujeres. Cuando yo hablé creo que Ricardo tuvo un primer impulso de salir a pedir disculpas de verdad y después le ganó el ego y no pudo, y no solo eso sino que cuando vio que yo me quedé callada se envalentonó. Y yo me esforcé mucho por llamarme a silencio, para poder escucharlo y reflexionar, entender y pensar. Y además estábamos a días del 8A (NdR: fue el debate en el Senado por la ley de la interrupción voluntaria del embarazo), o sea que si salía a contestar yo hubiera sido doblemente oportunista. Él salió a contestar y no solo no fue oportunista, sino que hizo toda la prensa de su película con esto cuando podría haber dicho 'voy a esperar que pase mi película y el 8A y recién ahí voy a salir a contestar'. Pero a él nadie lo tildó de oportunista".

