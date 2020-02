Valeria Archimó sigue sospechando sobre el presunto romance de su ex con Sol Pérez

Pese a que los protagonistas del rumor lo negaron, la ex del productor no cree la versión de ambos.

Si bien Sol Pérez y Guillermo Marín desmintieron el rumor sobre una historia de amor clandestina, Valeria Acrhimó, ex del productor, sigue teniendo serias dudas.

"En su momento no me lo imaginaba, ellos lo niegan y ok, pero somos grandes, no me quiero poner una venda, pudo haber pasado", dijo hoy en su visita al programa "Intrusos" de América que conduce momentáneamente Marcelo Polino.

LEER TAMBIÉN: Archimó sobre el grave accidente de Guillermo Marín: "Lo salvaron el cinturón y los airbags, el auto se prendió fuego"

El rumor se instaló cuando Sol Pérez integró al compañía de la obra "Nuevamente Juntos" que encabezó Carmen Barbieri y donde Archimó era parte del elenco y Marín el productor.

"Tal vez no pasó nada, me pegó mal en su momento porque si fue hubiera pasado cuando estaba conmigo. Yo me separé pero los rumores venían de antes. Hubieran estado cuando todavía estábamos juntos. Ahí te duele, te molesta, no te gusta", agregó Sol en el ciclo de América.

Cuando surgió el rumor, en coincidencia con la separación de Valeria y Guillermo, Sol Pérez el envió un mensaje aclaratorio.

"Yo no me enojé con ella, ella me mandó un mensaje, no le contesté que estaba todo bien, fue contundente mi respuesta. Te queda la duda. Cuando hay un run run... por que yo soy así, tal vez puedo pensar que no. Ellos lo han negado y tal vez no pasó nada", dijo al respecto.

LEER TAMBIÉN: La palabra de Kate Rodríguez ante los rumores de romance con Guillermo Marín