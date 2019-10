Valeria Archimó tras su pelea en público con Guillermo Marín: "Me pregunta seguido si..."

A tres meses de anunciar su separación, tras 8 años de amor y una hija en común, Ámbar, Valeria Archimó y Guillermo Marín protagonizaron una fuerte discusión en un evento de prensa.

Las cámaras de "Confrontados" (El Nueve) registraron ese tremendo momento. "Es una discusión de una pareja, poco tiempo después de haberse separado. De él se habló de otras relaciones. En su momento se dijo que tuvo algo con Sol Pérez, que fue desmentido. Y de ella no se dijo demasiado, pero da la sensación de que en algo anda. Ella dice que él la acosa para que se lo diga. Vamos a ver la discusión completa. Es una pelea tan picante que la escuchamos y la pudimos subtitular", señaló Rodrigo Lussich, condcutor del ciclo.

Tras el picante cruce, la notera le preguntó a la bailarina por el tenso momento: “Yo no estoy con nadie, la verdad, estoy muy en mi casa. Me pregunta seguido si estoy con otro. No estoy con nadie, pero en algún momento más adelante voy a conocer a alguien o voy a querer estar con alguien. Estamos separados, entonces eso es lo que le dije”, señaló Archimó.

“Nosotros la verdad es que estamos bien por Ámbar y llevando esta separación, que hace tres meses que estamos separados. Yo estoy en el duelo, ya estoy mucho mejor. El proceso del durante con él y estos meses fueron un duelo. Me costó y me angustié. Estoy mejor, pero de a poco”, completó.