Valeria Archimó: "En ese momento ella era la cabeza y yo me callé la boca, me había quedado guardado"

Valeria Archimó estuvo como invitada el miércoles al programa de Flor de la V, "Flor de tarde", y ambas protagonizaron una tensa charla al aire. estuvo como invitada el miércoles al programa de, y ambas protagonizaron una tensa charla al aire.

Archimó le dijo a la conductora que Gerardo Sofovich le había contado que por pedido de ella no había podido bailar con Hernán Piquín en la obra que compartían los tres, "La fiesta está en el Tabarís", en el año 2009. le dijo a la conductora quele había contado que por pedido de ella no había podido bailar conen la obra que compartían los tres,, en el año 2009.

"Gerardo dijo que no bailábamos juntos porque vos no nos dejabas. El cuadro nunca se hizo. Flor era la cabeza de compañía y hay cosas que deciden las cabezas de compañía y uno se las tiene que comer. Fue así", sostuvo la bailarina.

Florencia se defendió e incluso hizo referencia a la acusación de hace unos días de Cinthia Fernández. A lo quese defendió e incluso hizo referencia a la acusación de hace unos días de Embed Jajajajaajjajajan te ame Vale te ame! Poco a poco se van cayendo las caretas . Negadora serial

Hay q animarse a contar lo q antes era normal, porq ya de a poco hay menos abuso de poder de parte de “LAs grandes figuras “ — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) 8 de mayo de 2019



"No, no fue así. No tengo por qué mentirte. Yo no sabía esto, lo ignoraba. Me vengo desayunando con que hago estas cosas, y no soy ese tipo de persona. Vivo enterándome de que bajaba tanta gente. ¡Sería Flor de hija de puta en lugar de Flor de Tarde! Que te adjudiquen cosas que no sos...", dijo la actriz.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Archimó contó cómo se sintió en la charla al aire con De la V: "Aclaramos una cuestión que me había quedado a mí guardada cuando trabajamos juntas en la obra de Gerardo, cuando no pude bailar con Piquín porque ella no nos dejó. Eso es lo que aclaramos. En su momento a mí me habían dicho eso. No lo hablamos en su momento y salió el tema ayer".





En cuanto a la pregunta de la actriz sobre si Guillermo Marín (marido de Archimó) había intentado pagarle a Federico Bal para que pueda bailar con él en el "Bailando", Valeria aclaró: "No, olvidate, ¡Qué va a pagar Guille por eso! Estuve en dos Bailando, Patinando... Si la producción quiere, me llamará. Eso es un delirio. Como ella me atacó a mí por ese lado, dije: qué raro, se debe haber quedado mal. Se puso como mala ahí".





"Lo que conté del teatro es algo que pasó, ya está. No tengo problemas en trabajar en una obra con ella. En su momento no estuvo buena conmigo pero ya está, problema no tengo con ella, no soy así. De trabajar juntas no se dio, ella es muy amiga de Federico Bal, así que si no es ahora será en otra oportunidad. En este mundo somos muchos y pocos al mismo tiempo y todos terminamos trabajando con todos", fundamentó la bailarina.





Y cerró: "En ese momento ella era la cabeza y yo me callé la boca. A veces la ley del teatro es así pero a mí no me gustó. Igual ya está, ya pasó".