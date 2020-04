Valeria Archimó contó que su madre está en un geriátrico: "La veo con un vidrio de por medio"

Desde hace más de un mes estamos atravesando una cuarentena obligatoria para evitar contagios por coronavirus. La enfermedad es muy peligrosa para los mayores y los geriátricos son los lugares más críticos.

Esta semana se supo que hubo contagios en dos establecimientos de Belgrano y Flores,y despertó la preocupación de quienes tienen a sus padres o abuelos internados en un lugar así.

Valeria Archimó contó que su mamá de 88 años está en un establecimiento como esto en Don Torcuato desde hace 4 meses, cuando la señora se cayó y se rompió la cadera. Como la bailarina tenía que viajar a Mar del Plata a trabajar, decidieron dejarla allí para que pueda tener una buena recuperación.

“Ella está muy bien cuidada y como queda muy cerca de mi casa tengo la posibilidad de pasar a verla. Antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, nos veíamos todos los días”, dijo la morocha a Pronto.

“Desde el 10 de marzo mamá no salió nunca más a la calle”, contó la ex de Guillermo Marín. “Desde las enfermeras hasta la dueña se quedaron a vivir ahí. Por eso no hay ningún coronavirus positivo en ese lugar: nadie entra ni sale y están todos aislados de cualquier foco de contagio”, explicó.

“Cuando mi mamá me pide algo, como la tintura para que le hagan el pelo, se la llevo, se la entrego a las enfermeras, ellas esterilizan y desinfectan todo con lavandina y listo”, dijo y aseguró que el lugar está muy cerca de su casa.

“La puedo ver y charlamos con un vidrio de por medio. Le llevo facturas, budines y cosas ricas para el mate, charlamos un rato con la puerta cerrada y, al menos, nos vemos”, sumó con una foto de ambas a través de una puerta de vidrio.

“Le hicieron la tintura, la vi contenta, radiante. Yo le digo que no mire tanto los noticieros, que mire películas o una serie y que no se preocupe tanto”, contó sobre las charlas con ella.

