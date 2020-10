Valeria Aquino, operada, inmovilizada y lejos de su hija: "Mi nena viene llorando a casa"

Valeria Aquino viene con algunos meses complicados. Primero sufrió el hackeo de su cuenta de Instagram donde tenía muchos usuarios y marcas que la acompañan y ahora un problema de salud la dejó inmóvil en una cama.

Esto sumado que su hija se encuentra en cuarentena en la casa de su papá, El Polaco, ya que estaba al cuidado del cantante cuando éste se contagió de COVID-19 en el programa "Masterchef Celebrity".

Para quienes no la conocen, Valeria no sólo trabaja de modelo sino que también en Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Senadores.

"También trabajo con las redes sociales ayudando a emprendedores de empresas pequeñas. No cobró los canje solo acepto lo que cada uno pueda darme y les hago la publicidad. Me gusta ayudar y me hace feliz poder utilizarlo así", le confesó Aquino a Primiciasya.com.

Sobre su intervención, la joven modelo contó: "Me operé el 28 de septiembre por un desgarro muscular, la operación se complicó y a los días de estar en el postoperatorio me vuelven a internar porque se formó un seroma".

"Alma está con su papá desde ese entonces, ya que dieron Covid Positivo claramente alma no puede volver, pase el día de la madre sin ella y estoy bastante preocupada y angustiada", expresó y añadió que la niña solo tiene dolor de garganta: "Estoy bastante preocupada de cómo se va a sentir, es algo que como mamá me angustió bastante".

Aquino lleva 23 días en cama y se presume que tendrá que quedarse inmóvil con vendas por unos 15 días más.

Su pelea con Barby Silenzi, la actual del Polaco

En medio de su lesión física, Valeria también enfrenta una pelea mediática con Barby Silenzi, actual pareja del Polaco.

Barby asegura que Aquino intentó entorpecer su historia de amor con el actual participante de "Mastechef Celebrity", con quien tiene una hija, Abril. En tanto, Valeria sacó a la luz una situación desagradable que se vivió en el cumpleaños de Alma.

"Estoy dolida con la situación del cumpleaños de Alma. Se lo hizo por la cara a mi nena. En teoría ella se defiende culpándome de maltrato a mi cuando fui siempre yo la maltratada. Me encantaría que ellos tengan una relación buena donde hagan feliz a mi hija ambos. Eso lo deseo primero por mi bebé que es la que viaja cada 15 días a estar con el padre. Pero no es mejor caretearla para el público y que mejor les queda que meterme como culpable. Y decidí contarlo porque Alma sufre, con la intención de que se sepa y él resuelva como papá lo que le pasa a mi nena en su ausencia", le dijo a Primiciasya.com.

"Mi nena viene a mi casa llorando con 7 años a decirme que cuando yo la llamo por teléfono la señora pone cara de culo", agregó la morocha.

"Soy cero conflictiva. Siempre traté de armonizar todo y callarme pero no puedo callarme esto. Alma directamente no quiere estar con ella. Por eso ahora cuando él va está la abuela con ella", detalló.

Ante los dichos de Barby sobre su deseo de volver con El Polaco y de meterle palos en la rueda a su actual historia de amor, Valeria aclaró: "Nunca tuve después de separarme intención de volver con el papá de Alma. Es algo que jamás se me cruzó por la cabeza. No me genera un deseo, es un hombre que jamás volvería a elegir más allá de tener a nuestra bebé. Para ser sincera no lo deseo a él como hombre. Y fue por mi que no estamos ni volvimos a estar. Que quede claro que él me ha enviado en varias oportunidades mensajes mientras su mujer dormía. Luego me atacan con que yo molesto a una familia. Si no estuve ni estoy es por que yo decidí no estar más con el. Otra mina como ex despechada según ella y mentirosa se hubiera vuelto a trenzar con él", remarcó.

Y finalizó: "Que la gente se informe antes de criticarme cuando trato de resolver para que Alma no pase más un destrato. Es apenas una niña".