Valeria Aquino, la ex del Polaco, busca a su madre que la abandonó cuando tenía 8 meses: "¡Te perdono!"

Polaco y madre de Alma, publicó un emotivo texto en Estela, a quien no ve desde que tenía apenas ocho meses de vida. Valeria Aquino , ex dely madre de, publicó un emotivo texto en Instagram en el día de su cumpleaños en donde abrió su corazón y pidió encontrar a su madre,, a quien no ve desde que tenía apenas ocho meses de vida.





"Por que todo lo que me tocó vivir me enseñó que no importa cuantas veces te rompan el corazón, me lo han roto de mil maneras y acá estoy. Entera por mí. Por que amo la vida y amo cada parte rota de mí. Amo cada cicatriz por que me enseñaron a ser fuerte", expresó la ex del cantante tropical movilizada por la fecha de su cumpleaños.





"Mi historia no termina acá... Pero me animé a expresar lo que siento y eso ya es sumándote valioso para mi. Sean buenos y amen mucho y pidan perdón si es necesario. Es auténtico das AMOR te dan AMOR", añadió.





"Y récorda hacerlo SIEMPRE sin esperar nada a cambio, es mucho más hermoso. Y agradezcan siempre a quienes están en sus vidas dándoles amor! Gracias a todos y cada uno que está a mi lado a diario. Y hacen mi vida más bella", comentó Valeria.





Y luego hizo una fuerte confesión sobre su historia familiar: "Aprovecho este medio para hacerle llegar a mi mamá esto. Es la única manera que tengo, quizás en alguna parte alguien lo vea y se lo lea. Aprendí que no se abandona a un hijo/a más allá de la circunstancia que uno pueda estar pasando. Mi mamá se fue de casa con 8 meses de nacida y me crié de aquí para allá".