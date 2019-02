Valentina Bassi y su lucha por el cannabis medicinal para su hijo: "Puedo ir hasta 15 años presa"

Días atrás, la actriz Valentina Bassi reveló, en las redes, una imagen en la que se la ve junto a una planta de marihuana. En la publicación, la morocha expresó su preocupación por estar haciendo algo ilegal en pos de obtener aceite de cannabis para el tratamiento de su hijo de 10 años, diagnosticado con autismo y quien consume el producto para lograr conciliar el sueño.

Este miércoles, Valentina estuvo en Incorrectas para ampliar el tema y volvió a hablar de su lucha con Moria Casán, quien como primera pregunta, indagó sobre la necesidad del nene de tratarse con la mencionada medicina.

"Mi hijo está dentro del espectro autista y tenía un trastorno muy grave del sueño. Dormía 3 horas y no dormía más", comenzó Valentina.

La conductora consultó luego sobre el avance del nene con el aceite: "Uno llega al cannabis cuando todo lo demás falló... Cuando todo falla, ahí aparece el cannabis porque si no, no se pone uno a hacer algo ilegal y clandestino que todavía no se sabe demasiado... Yo estoy haciendo algo ilegal y no quiero", remarcó la talentosa intérprete.

Luego, Valentina habló de las desventajas de comprar el aceite en el mercado negro, ya que "uno no sabe lo que le dan" y aseguró: Yo quiero saber qué le estoy dando a mi hijo. Es mucha responsabilidad", confesó.

Moria, quiso luego saber qué pasaría si alguien denuncia a la entrevistada por el hecho de estar cultivando marihuana. La respuesta dejó mudas a las Incorrectas. "Espero que no porque puedo ir hasta 15 años presa", dijo y tocó madera.

En esa línea, Bassi aclaró: "Salí a hablar porque me parece ilógico lo que está pasando. Quiero aportar mi granito de arena para que deje de ser ilegal el autocultivo para fines medicinales".

No te pierdas el video de esta nota!

Embed