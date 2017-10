Ursula Vargues es una de las mujeres más bellas del ambiente artístico. La mujer comenzó su exposición mediática como modelo, aunque siempre participó de diferentes ciclos televisivos.





"Nosotros a la mañana", que Fabián Doman conduce por Instagram publica los looks de cada día. Hoy en día, la morocha forma parte del panel de, queconduce por el Trece y desdepublica los looks de cada día.





El viernes Ursula avisó que se venía cambio de look y el sábado subió la nueva imagen que la tiene con el pelo corto.

Embed Perfil by @bebesandersok Una publicación compartida de Ursula Vargues (@ursuvargues) el 22 de Sep de 2017 a la(s) 11:07 PDT Embed Buen lunes para todos!! Una publicación compartida de Ursula Vargues (@ursuvargues) el 25 de Sep de 2017 a la(s) 6:33 PDT

Este medio dialogó con ella, que explicó su rotunda decisión: "Me cambié el look básicamente porque viene el calor y más corto es cómodo. No tengo muchas fotos porque me lo corté el viernes, es reciente".