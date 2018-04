Úrsula Corberó contó si está en los planes casarse con el Chino Darín

Úrsula Corberó y El Chino Darín se conocieron trabajando en ficción "La Embajada" en España y desde ahí comenzaron una historia de amor en la vida real. se conocieron trabajando en ficcióneny desde ahí comenzaron una historia de amor en la vida real.

Embed ❤️ Una publicación compartida por Úrsula Corberó (@ursulolita) el Jul 1, 2017 at 9:15 PDT



Al poco tiempo que se conocieron en el elenco, empezaron a mostrarse juntos y rápidamente blanquearon la relación.

Embed Me voy pal frío. Again ❤️ Una publicación compartida por Úrsula Corberó (@ursulolita) el Ago 4, 2017 at 11:27 PDT



El actor argentino se encuentra instalado allí desde entonces donde continúa con su carrera actoral y afianza su relación con la bella española.



Consultada por la prensa de su país si ya está en los planes casarse con el Chino, Úrsula respondió sin titubeos: "No boda no, todavía no".





Corberó está grabando en estos momentos la segunda temporada de la serie "Snatch" tras el éxito de su participación en "La casa de papel" bajo el personaje de Tokio. Cabe señalar queestá grabando en estos momentos la segunda temporada de la serietras el éxito de su participación enbajo el personaje de





El video.