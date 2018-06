Uno de los actores más facheros del mundo se está quedando pelado

Ashton Kutcher reveló que ha comenzado a perder demasiado cabello, por lo que el look de usar gorras de béisbol le va muy bien. reveló que ha comenzado a perder demasiado cabello, por lo que el look de usar gorras de béisbol le va muy bien.

El actor dijo en el programa 'Conan': "Estoy perdiendo cabello desde hace tiempo, y de hecho acudí con un especialista y estuve medicado, pero cuando Mila y yo decidimos tener bebés, yo no sabía si ese medicamento se interponía con mi capacidad de procrear, por lo que preferí dejar de tomarlo".

Kutcher siempre ha tenido un físico envidiable y su cabellera era una parte de su look que encantaba a las mujeres, pero en realidad dice que si queda calvo no le preocupa mucho: "Me he establecido como uno de esos tipos que siempre lleva gorras de béisbol, así que creo que estaré bien. Cuando esté calvo creo que nadie se dará cuenta, porque llevaré puesta mi gorra". ¡Que, va a hacer!

Embed