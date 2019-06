Una pregunta sobre su madre descolocó a Ricardo Darín en una conferencia de prensa

El actor Ricardo Darín viajó a Perú para realizar funciones de la obra "Escenas de la vida conyugal" donde comparte el protagónico con Andrea Pietra.

Durante una conferencia de prensa con medios locales, Darín quedó descolocado ante la pregunta que le hizo un periodista: "En una entrevista de 2015 dijiste que cuando veías El Hijo de la Novia te ponías a llorar como una cocinera. ¿Cómo lo llevás ahora con la ausencia de tu madre?".

Recordemos que Renée Roxana, madre el actor, falleció en el 13 de septiembre de 2018. La mamá de Ricardo fue actriz de cine, radio y televisión. Su último trabajo en la pantalla chica fue junto a Cris Morena en "Rincón de luz".

Pero, ante esa pregunta, Ricardo atinó a contestar: "Entiendo perfectamente. Digo que no lo sé porque todavía no tengo distancia. No lo sé...".

Si bien pudo pronunciar poco sobre su mamá, resaltó que "estaba totalmente presente en mi vida".