Una cantante denunció a Julián Serrano por agresión: "No me lo puedo guardar más"

Dakillah Warapp aseguró que Julián Serrano la agredió durante una fiesta. Las denuncias por violencia de género y acoso sexual están a la orden del día luego de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés . Así las cosas, una cantante conocida comoaseguró quela agredió durante una fiesta.

Citando un tuit de Julián, Dakillah disparó: "Cuando te querés hacer el bueno, caballero, y a mí me quisiste pegar en una fiesta porque estabas borracho".

Pero la chica no se quedó sólo con los mensajes, también compartió dos videos en la red: "Dos meses me banqué cruzarte en mi fiesta y andar con miedo y vergüenza de contar esto. A una de las organizadoras de la fiesta le hiciste algo parecido. Yo no me lo puedo guardar más porque vos no tenés derecho de hacerle esto a NADIE. Julián Serrano sos un ASCO", expresó.

Por supuesto, ante la gravedad de las acusaciones, Serrano salió a defenderse:

"Si me estás denunciando por violencia de género vamos a hablarlo como corresponde, en la Justicia. Esto no es un jueguito de adolescentes, es grave lo que estás haciendo", dijo.

"Tu relato se cae a pedazos en el momento que decís que te quise pegar ante tres mil personas y me sacaron los de seguridad. De haber pasado eso la gente del lugar me hubiese escrachado", siguió defendiéndose.

Más tarde, la novia de Julián, la actriz Malena Narvay, bancó a su pareja contando otra versión de lo sucedido.

"Esta chica me violentó a mí y como somos las dos mujeres nadie dice nada, siendo que fue ese el centro del tema", aseguró.

Y agregó: "Me quiso defender diciéndole a esta chica que no me toque y no moleste más", escribió en Twitter.

¡Qué despelote! ¿Hasta dónde llegará este escándalo?

