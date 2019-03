Una amiga cubana de Maradona contó cómo eran las fiestas del Diez en la isla

Cuba cuando intentaba recuperarse de la La noticia disparada por el abogado de Diego Maradona en cuanto a los hijos extramatrimoniales que el Diez habría tenido encuando intentaba recuperarse de la adicción a la cocaína, conmocionó a todo el mundo y distintos testimonios comenzaron a hacerse oír en los medios.

Este viernes, Eileen Díaz, una joven oriunda de aquél país, pasó por Incorrectas y, además de contar que fue pareja de Maradona en aquellas tierras caribeñas, la muchacha confesó que también se drogaba con el ex futbolista.

Además, la rubia, habló de las tremendas fiestas que Maradona organizaba, donde los invitados –de todo tipo y color- también se daban a los excesos.

"Nos conocimos en una disco. Me lo presentaron y me dijeron que al otro día me iba a ir a buscar un auto", arrancó a contar.

Cuando Moria la preguntó por el trato de Diego hacia ella, la chica aseguró que "Maradona era lo más. Además, se la pasaba hablando de sus hijas".

"Estábamos siempre juntos tomando whisky...", confesó. Y agregó, cuando la conductora le preguntó si se drogaba junto a Diego, Eileen no esquivó el bulto: "Valía todo".

Más tarde, sobre las fiestas, la blonda reconoció que asistían todo tipo de personas: "Trans, travestis...".

