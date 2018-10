Un video levantó sospechas de romance entre Ivana Nadal y Grego Grossello: Hablamos con el conductor y actor

Los conductores de La voz argentina se divirtieron bailando durante una grabación y los seguidores preguntaron si pasaba algo más entre ellos.

Grego Rosello e Ivana Nadal la pasan muy bien juntos. Así se notó en una publicación que hicieron en Instagram bailando en un yate muy divertidos mientras grababan. Los compañeros de La voz argentina, de MTV, se tiraron flores y algunos seguidores les preguntaron si entre ellos pasaba algo más.



"Por estas cosas te quiero mucho @gregorossello ♥️ Vayan a mi historia que se mueren con lo que fue este #gregosoltero





Primiciasya.com se comunicó con Grego para chequear el dato que nace de sus propios seguidores, y gentilmente contestó: "Entre nosotros no pasa nada".

"No estoy saliendo con ella. Es mi compañera y amiga, te lo juro", agregó. En tanto, Rosselo agradeció la consulta para que no se haga una bola de un romance que no existe.