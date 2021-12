Los últimos mensajes que intercambiaron La China Suárez y Mauro Icardi

A más de un mes del escándalo de La China Suárez y Mauro Icardi, por los mensajes que descubrió Wanda Nara que se envían entre ellos como una coqueteo, La China volvió a escribirle.

Todo parece que sucedió tras la entrevista que le brindó La China Suárez a Alejandro Fantino contando algunas intimidades del escándalo.

La parecer la conversación fue tranquila, la actriz le habría escrito, según informó Mitre Live: “Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós”.

La respuesta de Mauro Icardi no se hizo esperar: “Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar”.

Claro que esto no le gustó nada a Wanda Nara, pero parece que apenas llegó el mensaje Icardi la notificó y le contó su respuesta.

A24/show